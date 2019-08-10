Петербургский "Фармсинтез" получил претензии от налоговой на 19,2 млн рублей. Права на лекарства арестованы

Сотрудники ФНС по Ленинградской области в пятницу, 9 августа, наложили арест на имущество производственной площадки ПАО "Фармсинтез". Она расположена во Всеволожском районе Ленобласти, однако головной офис предприятия находится на улице Красного курсанта в Петербурге.

Как сообщает 47news, кроме научно-производственого центра в 1,5 тыс. м2 в Кузьмолово с научным оборудованием и инфраструктурой, налоговая наложила обременения и на объекты интеллектуальной собственности – названия и формулы лекарств, а также сам бренд "Фармсинтез". Тем не менее, в ФНС подчеркивают, что, несмотря на арест, пользоваться ими предприятию все еще можно.

В "Фармсинтезе" претензии налоговой объяснили нехваткой средств из-за кассового разрыва. "У нас меняются приоритеты развития в процессе реорганизации. По отдельным направлениям идёт сокращение штата. В процессе возникли истории кассовых разрывов, которые мы благополучно преодолеваем. Если проще, то мы сейчас больше ориентируемся на производственную программу, наращиваем свои производственные мощности. Функции маркетинга, расходы на продвижение и продажу мы сейчас передали партнёрам. Из-за этого происходят перекосы", – заявил гендиректор компании Петр Кругляков. Он заверил, что в ближайшее время недоимки будут погашены, и арест будет снят.

Крупнейший акционер ПАО "Фармсинтез" – "Роснано" (около 37%). Крупные пакеты акций у эстонской EphaG (16%) и Дмитрия Генкина, председателя совета директоров компании (11%). Пакеты примерно по 10% принадлежат иностранным фирмам. Выручка предприятия за 2018 год составила 279 млн рублей, чистая прибыль – 50 млн рублей.

"Фармсинтез" инвестирует в разработку противоопухолевых, противотуберкулезных и иммуностимулирующих лекарств. В конце прошлого года компания заявляла о прорыве в разработке средств для лечения рака. Руководство говорило о планах по выходу на международные рынки и получению крупных роялти. В марте сообщалось о том, что все права на продвижение и продажу лекарства для улучшения качества жизни раковых больных "Сегидрин" московской компании "Профарм" (структура ГК "Фармасинтез", Иркутск). По разным оценкам в 2018 году выручка от этого лекарства составляла от 78 до 136 млн рублей.