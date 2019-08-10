"Хорошо, что люди отстаивают то, что для них важно". Джоанна Стингрей поддержала мирный протест в Москве

Писатель и рок-музыкант из США Джоанна Стингрей поддержала мирный протест в Москве. В разговоре с "Фонтанкой" 10 августа "крестная мама русского рока" отметила, что следит за субботними выступлениями в Москве и не понимает смысла силового разгона сторонников независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

"Я видела много видеороликов на фейсбуке об этом. Люди выглядели очень мирными, на мой взгляд, поэтому я не видела необходимости их арестовывать. Хорошо, что люди отстаивают то, что для них важно", – сказала Стингрей накануне приезда в Россию.

В сентябре Джоанна Стингрей снова приедет в Москву и Петербург для презентации второй части своей книги воспоминаний о ее поездках в СССР в 80-е годы прошлого века и дружбе с советскими рок-музыкантами.

О планах вернуться в Россию писательница рассказала "Фонтанке" в июне 2018 года. Весной 2019 года она представила свою книгу воспоминаний в Петербурге и Москве. Фрагмент этой книги накануне визита Стингрей был опубликован на странцах нашего издания.

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В первый приезд не все желающие смогли получить книгу Стингрей. Американка надеется, что на этот раз книг хватит всем.

"Я попросила издателей убедиться, что книг будет достаточно. Больше всего меня удивило в прошлый раз, то, как сильно все хотели книгу и хотели узнать мои истории. Это заставило меня почувствовать, что я сделала что-то важное", – уточнила Джоанна Стингрей.