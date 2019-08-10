Huawei анонсировали свою операционную систему. Компания готовится к бану Android

Китайская корпорация Huawei официально анонсировала операционную систему HarmonyOS. Смартфоны корпорации смогут переключиться на неё в случае, если Google закроет Huawei доступ к сервисам Android. Об этом сообщает портал TechRadar.

Глава Huawei Devices Ричард Ю выступил на конференции для разработчиков программного обеспечения Huawei Developer Conference (HDC) и заявил, что корпорация готова в любой момент перевести свои смартфоны на фирменную операционную систему HarmonyOS. По словам Ю, переход на Harmony будет «быстрым и легким». Топ-менеджер подчеркнул, что партнёрство с Google по-прежнему остаётся приоритетом для Huawei. И воздержался от каких-либо прогнозов относительно того, когда может случиться предположительный переход.

HDC прояснила некоторые подробности устройства новой операционной системы. HarmonyOS станет платформой с открытым исходным кодом, что позволит писать для неё программы сторонним разработчикам. Её можно будет использовать не только на смартфонах, но и на других умных устройствах. «Harmony принципиально отличается от Android и iOS», — заявили в корпорации.

19 мая стало известно о планах Google прекратить сотрудничество с Huawei. Это означало, что смартфоны китайской компании больше не смогут получать обновления Android, а новым версиям устройств закроют доступ к таким сервисам, как Google Play Store и Gmail. «Фонтанка» разобралась как жить, если у вас смартфон Huawei.