Полиция пропустила на проспект Сахарова в Москве 15 тысяч человек. За ограждением - огромные очереди

В Москве на проспекте Сахарова, где проходит протестный митинг за допуск оппозиционных кандидатов до выборов, к 15:00, по официальным данным, собралось 15 тысяч человек.

Об этом сообщает ГУ МВД по Москве днем 10 августа. В Главке добавляют, что якобы начался отток участников, при этом за ограждением толпятся, возможно, еще большее количество людей, пришедших на митинг. "Пропускают через рамки медленно, скопились большие очереди. Люди скандируют: "Пропускай!", – говорится в твиттере "Белого счетчика".

Согласованная акция протеста в Москве посвящена недопуску до выборов в думу столицы оппозиционных кандидатов. Два предыдущих митинга на ту же тему не были согласованы с властями и закончились масштабными задержаниями и уголовным делом о массовых беспорядках. Акции солидарности с москвичами проходят в других городах России, в том числе в Петербурге, где к Гостиному двору вышли несколько сотен человек.