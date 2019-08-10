На протестной акции в Петербурге - от 14 до 20 задержанных. У Гостиного двора распылили перцовый газ

Полицейские продолжают задерживать петербуржцев, пришедших к Гостиному двору на акцию солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционными кандидатами.

По данным "ОВД-Инфо", задержано 20 человек, в "Группе помощи задержанным" сообщили "Фонтанке", что в автозаках оказались 14 протестующих. Сотрудники правоохранительных органов увели с места проведения акции нескольких журналистов, но вскоре отпустили их.

Как сообщают участники протеста, у Гостиного двора кто-то распылил перцовый газ. В петербургском штабе Алексея Навального называют это провокацией.

На акцию в Петербурге собралось несколько сотен человек. Организаторы планировали провести серию одиночных пикетов (в таком формате протест не требует согласования), но активистов, которые развернули плакаты, полиция задержала.

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Еще до начала протеста у собственного дома был задержан лидер петербургского штаба Навального Александр Шуршев. Полицейские объяснили, что причина задержания – призывы к участию в несогласованном мероприятии.

В Москве на проспекте Сахарова проходит согласованный митинг. По данным "Белого счетчика", к 14:40 там собралось более 28 тысяч человек.