Жители Венеции продолжают борьбу с туристами. Теперь в город нельзя заходить круизным лайнерам

В центр Венеции запрещено заходить круизным лайнерам, пишут 10 августа СМИ со ссылкой на Financial Times. Такое решение было принято после ряда протестных акций жителей города.

Нелюбовь к крупным пассажирским судам обострилась у венецианцев после июньского инцидента, когда лайнер MSC Opera протаранил прогулочное судно и причал.

Министр транспорта Италии Данило Тонинелли отметил, что суда будут исчезать постепенно.

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Жители города последовательны в своей нелюбви к туристам и стремлении избавиться от назойливых приезжих. В 2016 году акции протеста проходили почти каждый месяц. Например, венецианцы выходили на улицы с чемоданами в руках, демонстрируя, что готовы покинуть родной город из-за возникающих по вине туристов неудобств.

Венеция с населением в 260 тысяч человек – один из самых популярных туристических городов. Ежегодно туда приезжает до 20 млн туристов.