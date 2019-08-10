На протестной акции в Петербурге задержали шестерых. Из дома увезли в отдел полиции лидера городского штаба Навального

Полицейские задержали лидера петербургского штаба оппозиционера Алексея Навального Александра Шуршева у его дома. Как сообщил "Фонтанке" 10 августа сам Шуршев, по словам полицейских, причина задержания – призывы к участию в несогласованном митинге на его странице во "Вконтакте".

Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Задержание произошло перед началом акции протеста, которую петербургские сторонники Навального проводят у Гостиного двора. Это серия одиночных пикетов в поддержку московских оппозиционных кандидатов, не допущенных до выборов в думу столицы. Полицейские задержали уже шестерых участников этой акции протеста, в том числе заместителя координатора штаба Навального Ольгу Гусеву, сообщают очевидцы. Полицейские предупреждают собравшихся, что мероприятие не согласовано с властями.

Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Акции солидарности с кандидатами, не допущенными до выборов в Мосгордуму, проходят по всей России. В Москве с задержаний начался согласованный митинг на проспекте Сахарова.