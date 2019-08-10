Соболь не пустили на согласованный митинг в Москве. Первые задержания и на проспекте Сахарова

Активистку Любовь Соболь задержали незадолго до начала согласованного митинга в Москве 10 августа. Тем временем на проспекте Сахарова в Москве начался протестный митинг с требованием допустить оппозиционных кандидатов до выборов в думу столицы, к двум часам дня собралось около 4 тысяч человек.

О визите полиции в центр сбора подписей на Рождественском бульваре Соболь сообщила в соцсетях. По ее словам, в здание пришел ОМОН. Активистку увезли в отдел, присутствовать на митинге она не сможет.

Протестующие в Москве собираются под дождем, по прогнозу синоптиков плохая погода продержится в столице вплоть до окончания протестной акции. Как сообщает "ОВД-инфо", в толпе уже задержали одного человека.

Место проведения митинга полицейские оградили рамками металлоискателей. Сотрудники правоохранительных органов проверяют содержимое плакатов протестующих, прежде чем пропустить их на проспект Сахарова. На них лозунги "Я имею право на своего кандидата", "Допускай!", "Я имею право на выбор".

Кроме оппозиционно настроенных москвичей, на митинге присутствуют и приехавшие из других регионов люди, которые затрудняются ответить на вопрос, зачем именно они пришли на акцию, передает телеканал "Дождь".

В столице 27 июля и 3 августа прошли несогласованные акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму. Акции завершились многочисленными задержаниями и уголовным делом о массовых беспорядках. Прийти на протестный митинг 10 августа призвали не только оппозиционные лидеры, но и деятели искусства и журналисты: Юрий Дудь, Владимир Познер, рэпер Оксимирон.