Стояние бегущих из страны. Петербургский художник «выстроил» очередь у генерального консульства Финляндии

Мастера уличного искусства отреагировали на нелояльное к россиянам ужесточение визовых требований со стороны Финляндии. Очередь подселили под двери дипломатов, правда, в миниатюре.



Изображение жаждущих получить шенген в облегчённом порядке 10 августа можно увидеть на подступах к генеральному консульству Финляндии со стороны переулка Радищева. Чтобы разглядеть толпу, придётся наклониться, – фотографически точное граффити не достаёт до колен.





Рисунок появился накануне. Охрана дипломатов едва ли успела заметить художника – очередь выросла за тридцать секунд. Автор пожелал сохранить анонимность, но раскрыл «Фонтанке» смысл послания: «И в России есть на что посмотреть, не обязательно в последний день лета убегать за границу такой толпой».



Об ужесточении требований к пакету документов на визу в Хельсинки объявили 1 августа. Перспектива озаботиться дополнительными документами для шенгена вызвала 30-процентный рост числа заявлений в визовом центре Финляндии. В попытке успеть в последние дни упрощённого порядка петербуржцы начинают штурм центра на Марата ещё до открытия. Финские дипломаты в восхищении от умения россиян выстаивать очереди.