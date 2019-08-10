"Раньше пили водочку, теперь пиво". Венедиктов рассказал о здоровье Горбачева

Единственный президент СССР Михаил Горбачев полгода живет в больнице. Он плохо ходит, но не отказывает себе в алкоголе.

О состоянии Горбачева 10 августа рассказал Алексей Венедиктов в эфире программы "Гордон» на телеканале "НАШ".

"С головой все в порядке, ходит очень тяжело, накопились многие болезни — ну, ему 88. Последние два года — очень плохо: он уже месяцев шесть живет в больнице", — цитирует Венедиктова РИА Новости.

При этом последний лидер СССР продолжает светскую жизнь, периодически посещая рестораны и встречаясь со знакомыми. "По рекомендации нашего врача мы пьем пиво, и Михаил Сергеевич сейчас пьет пиво. Раньше пили водочку", — сетует Венедиктов. По его словам, Михаил Горбачев следит за последними новостями в интернете.