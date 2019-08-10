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Общество
10.08.2019 13:29
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Тюремная футбольная команда Кокорина и Мамаева обыграла профессиональный клуб. Зенитовец не забил, но признался Семаку в теплых чувствах

Команда исправительной колонии №4, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, принимала в гостях команду ПФЛ "Салют" (Белгород). Матч окончился со счетом 4:2 в пользу арестантов. У Мамаева хет-трик, Кокорин отличился только послематчевым интервью.

Игра проходила в очень закрытом режиме. Побывавшие там журналисты были вынуждены сдавать телефоны и другую технику. Однако, по сообщениям СМИ, пустили всех корреспондентов, подавших заявки – около 50 человек.

По ходу матча Павел Мамаев забил три гола, обеспечив своей команде убедительную победу. После игры футболистам удалось дать короткие интервью.

Павел Мамаев был миролюбив и отпустил своему клубу все грехи.  "У меня нет обиды на "Краснодар". Я все понимаю. Хотел бы передать привет всем ребятам, всем игрокам, руководству во главе с Сергеем Николаевичем (Галицким), я сейчас за них болею". Когда Мамаев оказался за решеткой, "Краснодар" заявил о желании расторгнуть контракт с осужденным футболистом. Вопрос об этом будет решаться после 8 ноября, когда, как ожидается, игрок выйдет на свободу.

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"Пока не думаю о том, что буду делать, когда освобожусь, – цитирует Мамаева "Спорт Экспресс". – Для начала нужно выйти. Стараюсь жить сегодняшним днем, на данный момент у меня технически действует контракт с "Краснодаром".

В то же время Александр Кокорин работодателей своего товарища осудил: "Считаю, "Краснодар" поступил несправедливо по отношению к Мамаеву". У него перед глазами пример совсем другого отношения к оступившемуся футболисту. Представители ФК "Зенит", в составе которого числится Кокорин, всячески поддерживает его.

После субботнего матча с "Салютом" Кокорин заявил, что нигде, кроме "Зенита", больше не хочет играть. "Готов завершить карьеру в "Зените". Готов играть хоть бесплатно, – сказал футблист. – Потому что клуб ко мне очень хорошо относится. Семак на связи с моей семьей. Он не просто человечище, я даже не могу найти слов, чтобы описать, какой он хороший человек".

Оправдывая свое право на игру в составе чемпиона России, Александр Кокорин сообщил, что почти полностью восстановил здоровье после недавних проблем. "Как мое здоровье? Спасибо, становится лучше, – сказал Кокорин. – Адвокаты ничего не преувеличивали, но я здесь тренируюсь каждый день по полтора часа", – успокоил фанатов футболист.

Президент "Салюта" Александр Щеглов по итогам матча сказал, что приехать на поединок за решеткой было хорошим опытом для его игроков. "Прекрасная возможность сразиться с такими мастеровитыми футболистами", – считает Щеглов.

В скором времени, вероятно, Кокорин сможет сыграть и на Крестовском. Футболисты подали ходатайство об УДО.

Справка:

8 мая Кокорин получил полтора года колонии общего режима, его брат Кирилл столько же. Мамаев и четвертый фигурант, Александр Протасовицкий, приговорены к году и пяти месяцам каждый. Разлучать их не стали. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания» в российской столице. 13 июня Мосгорсуд отменил приговор суда первой инстанции для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и вынес новый. В новый приговор добавили пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Признать оружием стул, которым футболисты били чиновника Дениса Пака в «Кофемании», просила прокуратура. Сроки наказания футболистам остались прежними.

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