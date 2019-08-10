На Пулковском шоссе пробка из-за ДТП. Погибло парнокопытное

Водители, которые уезжают из Петербурга в Гатчину, вынуждены преодолевать препятствие в виде мертвого козла (по другой версии – барашка) днем 10 августа.

Видеозапись, на которой видна тушка на трассе, в соцсетях опубликовали очевидцы. Машины не спеша объезжают погибшее животное, других участников аварии не наблюдается – судя по всему виновный в смерти зверя предпочел себя не выдавать.

Горожане сперва предположили, что это был козел, но волосатая шкура делает более правдоподобной версию с бараном.