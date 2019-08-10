Семья Алена Делона рассказала о его недавнем инсульте. Сейчас актер уже задумывается над новыми проектами

Дочь 83-летнего Алена Делона рассказала в Instagram о недавнем инсульте, перенесенном знаменитым артистом. Она подтвердила слухи и попросила больше не беспокоить ее семью вопросами о его здоровье.

Судя по сообщению Анушки Делон, у ее отца был инсульт, который сопровождался острой субдуральной гематомой. Речь идет о внутричерепном скоплении крови. В больницу он попал еще в июне.

«Моему отцу очень повезло, и все теперь проходит благополучно. И это не случайно, ведь он по характеру – человек-победитель», – успокоила Анушка почитателей Алена Делона. Сейчас, по словам дочери, он уже думает о новых артистических проектах.

Ранее семья опровергала информацию о серьезной болезни актера. Прессу его дочь попросила быть скромней и не спекулировать на информации о частной жизни.