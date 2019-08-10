В промзоне на Глухоозёрском рабочих придавили мешки с зерном. Оба в больнице

Тяжёлые травмы причинили мешки рабочим в Невском районе Петербурга. После контакта с набитыми зерном тюками двоих увезли в больницу с переломами и повреждённым позвоночником.



Как стало известно «Фонтанке» 10 августа, накануне в час дня в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе поступили двое приезжих из Узбекистана 30 и 38 лет с похожими повреждениями. Обоим диагностировали сотрясение мозга, ссадины на лице и переломы носа, у младшего повреждён позвоночник.



Медики забрали их с Глухоозёрского шоссе, 4, где мужчины трудились на производстве оптового поставщика сырья для предприятий пищевой промышленности и угодили под мешки с зерном.