День павших грузовиков. Две фуры и Газель перевернулись в Петербурге и области, по шоссе разметались арбузы

Большегрузы не выдерживают виражей на севере Петербурга и в его пригородах утром 10 августа. Падали на Приморском и Новоприозерском шоссе.

Как сообщают читатели «Фонтанки», КамАЗ с землей перевернулся на Приморском шоссе неподалеку от заезда на ЗСД. Очевидцы прогнозировали пробку, их опасения подтверждают данные сервиса «Яндекс.Карты». Участок трассы практически встал – движение там не превышает 3 км/ч.

На Новоприозерском шоссе груз оказался радостней – если приоткрыть окна, проезжая мимо перевернувшейся Газели, то можно вкусить традиционно-августовских ароматов. По трассе разбросаны треснувшие дыни и арбузы.

Еще один большегруз упал на бок под Приозерском, самосвал добавил пробок и без того загруженной стремящимися на природу петербуржцами трассе. Водитель жив, уточняют очевидцы.