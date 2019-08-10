Команда фэшн-гуру Аллы Вербер назвала причину ее гибели. Перед смертью женщину мучили головные боли

Фэшн-директор ДЛТ и ЦУМа Алла Вербер была больна менингококковым сепсисом, подвел ее слабый иммунитет. Петербурженку похоронят в Торонто.

О причинах смерти сообщает команда Вербер на ее странице в Instagram 10 августа. «Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер – менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета, организм не смог побороть эту инфекцию», – пишут коллеги погибшей.

Причину сниженного иммунитета фэшн-гуру ее представители не сообщают.

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Согласно медицинским описаниям, болезнь сопровождается головными болями. Похороны Аллы Вебер назначены на 14 августа, они пройдут в Торонто (Канада).

Вербер умерла в Италии 6 августа в возрасте 61 года.