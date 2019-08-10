Команда фэшн-гуру Аллы Вербер назвала причину ее гибели. Перед смертью женщину мучили головные боли
Фэшн-директор ДЛТ и ЦУМа Алла Вербер была больна менингококковым сепсисом, подвел ее слабый иммунитет. Петербурженку похоронят в Торонто.
О причинах смерти сообщает команда Вербер на ее странице в Instagram 10 августа. «Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер – менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета, организм не смог побороть эту инфекцию», – пишут коллеги погибшей.
«Доброе утро, дорогие подписчики!» Так бы начала свой пост всеми нами любимая Алла Константиновна... Все мы уже который день скорбим от невосполнимой потери. Ушла великая женщина, которая стала легендой при жизни. Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер – менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета, организм не смог побороть эту инфекцию. Алла Константиновна ушла от нас днем 6 августа... Большое спасибо всем, кто выражает соболезнования родным и близким. Похороны Аллы Вербер пройдут в Канаде, г. Торонто, 14 августа. Любим. Помним. Скорбим. Команда Аллы Вербер
Причину сниженного иммунитета фэшн-гуру ее представители не сообщают.
Согласно медицинским описаниям, болезнь сопровождается головными болями. Похороны Аллы Вебер назначены на 14 августа, они пройдут в Торонто (Канада).
Вербер умерла в Италии 6 августа в возрасте 61 года.