Учителя петербургской школы задержали по подозрению в изнасиловании ученицы. Жертва молчала восемь лет

Преподаватель химии и биологии лицея в Курортном районе Петербурга попал под уголовное преследование после воспоминаний бывшей ученицы. Девушка прервала восьмилетний обет молчания и рассказала о принудительных уроках полового воспитания.



Как стало известно «Фонтанке» 10 августа, накануне оперативники уголовного розыска задержали 40-летнего воспитателя детского лагеря в посёлке Горьковское Ленинградской области. В учебное время он преподает химию и биологию в лицее Зеленогорска. Отмечен благодарностями и дипломами за экологическое воспитание школьников и участие в международных эколого-просветительских проектах.



Внимание к нему привлекла 20-летняя петербурженка, 5 августа рассказавшая полиции о своих школьных буднях. По словам заявительницы, в 13 лет её развратил тогда ещё учитель биологии в школе Невского района. Свидания происходили в квартире на Октябрьской набережной и в его «Шевроле», продолжались пять месяцев – с октября 2011-го по март 2012 года.



Уголовное дело возбуждено по статьям об изнасиловании и насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Учитель задержан на двое суток.