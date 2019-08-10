Житель Тюмени отстреливался при задержании. Ранен росгвардеец

Утренний объезд по маршруту патрулирования вневедомственной охраной в Тюмени закончился для сотрудников перестрелкой. Нападавшего тоже ранили.

Как сообщает ТАСС, гвардейцы заметили подозрительного молодого человека на Интернациональной улице в Тюмени утром 10 августа. Когда они обратили на себя его внимание, он кинул в них какой-то предмет и начал стрелять. Пуля попала в сотрудника, он открыл ответный огонь, когда стрелявший попытался убежать.

Мужчину ранили в ноги, он под присмотром передан медикам. Жизни гвардейца ничего не угрожает, в сотрудников задержанный кидался рюкзаком.