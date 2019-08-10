Вечером на КАД полностью перекроют съезды к «Меге-Парнас»

Из-за ремонта на кольцевой автодороге с вечера 10 августа будут закрыты все четыре съезда в районе Приозерского шоссе. Нельзя будет повернуть на проспект Энгельса и на Приозерское шоссе.

Как объясняет Управтодор, работы начнутся с 20:00 10 августа и продолжатся до 8 утра следующего дня. На съездах будут ремонтировать дорожное покрытие на переходно-скоростных полосах. "Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения)", – обещают дорожники.

Работы на этом отрезке КАД начались в мае 2018 года, закончить с расширением дороги должны в ноябре 2020 года.