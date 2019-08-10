Благотворительная организация «Перспективы» открывает выставку особого творчества

В Петербурге 8 августа открывается выставка работ особых творческих людей. Все представленные работы созданы подопечными благотворительной организации «Перспективы», которые постоянно живут в психоневрологическом интернате № 3 в Петергофе.

В 2001 году «Перспективы» создали в ПНИ арт-мастерскую. За годы существования через неё прошли десятки обитателей интерната, которые создали огромное количество работ разных направлений и стилей.

На открывающейся выставке будут представлены художественные работы и сувениры. Организаторы отмечают, что можно будет не только полюбоваться экспонатами – понравившуюся вещь отдадут за donation, а средства направят на развитие благотворительных проектов «Перспектив», в том числе и на работу арт-студии. На данный момент её каждую неделю посещают около 40 художников. Работа студии поддерживается в основном за счёт частных пожертвований.

В организации выставки помогли молодые петербургские дизайнеры пространства Made by в галерее современного искусства «АРТМУЗА» на Васильевском острове, где она и будет проходить до 30 августа.

В «Перспективах» отмечают, что многие особые художники, занимающиеся в арт-студии, обладают ярким индивидуальным почерком, несмотря на жизнь в закрытом учреждении. За прошедшие годы многие из них приобрели известность за пределами интерната и даже за пределами России. Их работы хранятся в собрании лондонского «Музея всего», выставлялись в Музее Ахматовой (2005, 2017, 2018), в лофт-проекте «Этажи» (2008 и 2013 гг.), в музее-квартире «Митьков» (2009), в гамбургской галерее Die Schlumper (2015), московском Парке Горького (2016) и Музее стрит-арта (2017, 2018), а также в рамках основного проекта Уральской биеннале современного искусства (2017) и 11-го Международного фестиваля медиаискусства «Киберфест» (2018). В июне 2019 года работы были представлены на Петербургском Международном Экономическом форуме.