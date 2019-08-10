Доброе дело
Благотворительная организация «Перспективы» открывает выставку особого творчества
В Петербурге 8 августа открывается выставка работ особых творческих людей. Все представленные работы созданы подопечными благотворительной организации «Перспективы», которые постоянно живут в психоневрологическом интернате № 3 в Петергофе.
В 2001 году «Перспективы» создали в ПНИ арт-мастерскую. За годы существования через неё прошли десятки обитателей интерната, которые создали огромное количество работ разных направлений и стилей.
На открывающейся выставке будут представлены художественные работы и сувениры. Организаторы отмечают, что можно будет не только полюбоваться экспонатами – понравившуюся вещь отдадут за donation, а средства направят на развитие благотворительных проектов «Перспектив», в том числе и на работу арт-студии. На данный момент её каждую неделю посещают около 40 художников. Работа студии поддерживается в основном за счёт частных пожертвований.
В организации выставки помогли молодые петербургские дизайнеры пространства Made by в галерее современного искусства «АРТМУЗА» на Васильевском острове, где она и будет проходить до 30 августа.
В «Перспективах» отмечают, что многие особые художники, занимающиеся в арт-студии, обладают ярким индивидуальным почерком, несмотря на жизнь в закрытом учреждении. За прошедшие годы многие из них приобрели известность за пределами интерната и даже за пределами России. Их работы хранятся в собрании лондонского «Музея всего», выставлялись в Музее Ахматовой (2005, 2017, 2018), в лофт-проекте «Этажи» (2008 и 2013 гг.), в музее-квартире «Митьков» (2009), в гамбургской галерее Die Schlumper (2015), московском Парке Горького (2016) и Музее стрит-арта (2017, 2018), а также в рамках основного проекта Уральской биеннале современного искусства (2017) и 11-го Международного фестиваля медиаискусства «Киберфест» (2018). В июне 2019 года работы были представлены на Петербургском Международном Экономическом форуме.
Справка:
«Перспективы» - это партнерство некоммерческих организаций, в которое входит СПб БОО «Перспективы» (основана в 1996 г.) и АНО «Новые перспективы» (основана в 2010 году).
Работа партнерства ведется по трем направлениям:
- Программа помощи детям c тяжелой инвалидностью в Доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии №4 г. Павловска (75 детей). Специалисты и добровольцы благотворительной организации дают своим подопечным квалифицированное сопровождение, прогулки, игры и непосредственное общение; ведется работа с родителями и тесное взаимодействие с персоналом интерната с целью оптимизации условий проживания и развития детей.
- Программа помощи молодым людям-инвалидам в Психоневрологическом интернате №3 г. Петергофа. Сегодня в интернате силами организации поддерживаются 157 молодых людей, проживающих на отделениях №3 и №10, а также организована работа 3 мастерских для людей с тяжёлыми нарушениями развития, созданы условия для реализации их творческого потенциала в рамках театральной и арт-студий. Открыта тренировочная квартира, в которой проходит подготовка молодых людей, проживающих в интернате к самостоятельной жизни.
- Программа помощи семьям Санкт-Петербурга, которые воспитывают детей с множественными нарушениями. В 2004 и 2006 гг. в рамках совместного проекта c АНО "Новые Перспективы" открыты Центры социальной реабилитации (дневного пребывания) детей и молодых людей с инвалидностью. Также оказывается кризисная поддержка 120 семьям, позволяющая им избежать передачи ребенка в интернат.
В 2015 году открыт Дом сопровождаемого проживания в деревне Раздолье Приозерского района Ленинградской области, в котором живут 7 молодых людей с нарушениями развития при круглосуточном сопровождении персонала «Перспектив». Данный проект является моделью интернатзамещающих технологий.
Сегодня с подопечными на постоянной основе работают более 100 специалистов «Перспектив» и более 100 волонтёров, обеспечивая дополнительную поддержку и уход. Вся деятельность ведется на благотворительные пожертвования.