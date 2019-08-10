На Пулковском шоссе под боком у пожарной части сгорел Chevrolet

Автомобильный пожар тушили в Пушкинском районе Петербурга ночью 10 августа. Водители, заворожённые фаер-шоу на обочине, не могли удержаться от фотографирования.



Кадрами полыхающего кроссовера поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Чёрный дым издали привлекал внимание автомобилистов на Пулковском шоссе, причину видели, проезжая мимо Outlet Village Пулково. Пожарная часть № 82 расположена в нескольких минутах езды, но первыми, судя по видео, на место подоспели машины ДПС.





В городском МЧС сообщили, что заявление о пожаре получили в 03:57. Уже через двадцать минут «Шевроле» силами двух расчётов был потушен. Уничтожены все сгораемые части, сведений о пострадавших в ведомство не поступали.