В России продажи средств от импотенции выросли почти в три раза за пять лет

Объем продаж лекарств для лечения импотенции за 6 месяцев 2019 года вырос в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом три года назад. В пересчете на таблетки это 34,3 млн штук.

При этом радоваться жизни теперь стало намного дешевле, отмечает РБК. Если в 2015 году средняя стоимость таблетки была на уровне 308 рублей, то теперь этот показатель составляет где-то 137 рублей за дозу качественного секса.

Лидерами рынка остаются производители дорогих средства – компании Eli Lilly и Pfizer. Они выручили за поднятие мужского настроения с начала года 1,4 и 1,3 млрд рублей соответственно. Им на пятки наступают те, кто продает и недорогие таблетки – Teva Pharmaceuticals, ЗАО "Эвалар" и др.

Плохие новости для тех, кто предлагает решить проблему силами природы и самовнушения. Кажется, это уже не работает: продажи БАДов, обещающих справиться с импотенцией, за три года упали в три раза – и в штуках (1,2 млн упаковок) и в рублях (835 млн рублей).