В Курганской области перевернулся рейсовый автобус. Пострадали 14 человек

Отказ рулевого управления стал наиболее вероятной причиной аварии, после которой в больнице оказались 14 человек, в том числе один ребенок. Другой транспорт в ДТП не участвовал.

ДТП произошло утром 10 августа в районе поселка Куртамыш в Курганской области. В рейсовом автобусе находились 47 человек. 14 из них увезли в больницу, двое в тяжелом состоянии. РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает, что возможной причиной аварии стала проблема с рулем.