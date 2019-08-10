Помогите спасти сердце Андрюши

У десятимесячного Андрюши тяжёлый врождённый порок сердца. Ему уже сделали две операции, необходима ещё одна. Но для её проведения требуется экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) – это дорогая технология, которая не оплачивается государством. У родителей малыша на такое лечение денег нет.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Андрей Тихомиров, 10 месяцев.

Сложный врождённый порок сердца.

Спасёт операция. Требуется экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО).

Не хватает 456 120 руб.

«Еще на плановом УЗИ во время беременности мне сказали, что у ребёнка сложный порок сердца. После рождения диагноз подтвердили: у Андрюши два магистральных сосуда – аорта и легочная артерия – поменялись местами. Образовалось два круга кровообращения, не сообщающиеся между собой. Малыш тяжело дышал, весь его организм страдал от кислородного голодания.

На вторые сутки жизни сыну сделали первую вспомогательную операцию на сердце – расширили отверстие в межпредсердной перегородке. В полтора года вторую: сузили легочную артерию и создали подключично-легочный анастомоз – искусственное соединение сосудов. Впереди самое сложное – операция по перемещению сосудов.

Я обратилась к врачам Детской городской больницы №1 Санкт-Петербурга, у которых накоплен успешный опыт в проведении подобного лечения. Они готовы нам помочь. Но проблема в том, что у Андрея слабо развит левый желудочек и ребёнок может не перенести операции. Чтобы снизить риски, врачи подключат сыну искусственное сердце и лёгкое – они будут работать и насыщать организм кислородом, пока собственное сердечко не укрепится. Только технология эта очень дорогая и не оплачивается из госбюджета. Нам удалось найти средства на саму операцию, но без ЭКМО ее не провести! Для нас с мужем это неподъемная сумма. Пожалуйста, помогите!» Елена Тихомирова, Чухломский район, Костромская область.

Кардиолог Детской городской больницы №1 Евгения Глотова (Санкт-Петербург):

«У Андрея врожденный порок сердца – транспозиция магистральных сосудов. Ребенку необходима операция артериального переключения. Из-за тяжести состояния в послеоперационном периоде Андрею потребуется проведение экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для насыщения крови кислородом».

Контакты для оказания помощи:

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тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".