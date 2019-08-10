"Тачки в хлам". У “Пврка Победы" Hyundai врезался в Subaru и улетел в ограждение

Пятничный вечер закончился аварией в Московском районе Петербурга. Досталось пассажирке, очевидцы предупреждают о пробке.

Как сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", незадолго до полуночи 9 августа на пересечении Московского проспекта и улицы Фрунзе столкнулись Hyundai Solaris и Subaru.

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Заставшие аварию уточняют, что кроссовер поворачивал с Фрунзе на зелёный сигнал светофора и поймал Solaris, проехавший по Московскому на красный. Движение затруднено до станции "Парк Победа".

Solaris отнесло на разделительное ограждение. По словам очевидцев, из него достали девушку с окровавленным лицом. Из салона второго участника ДТП выгружали багаж. В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области уточнили, что травмы средней степени тяжести получила пассажирка Hyundai.