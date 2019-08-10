КНДР произвела запуск двух ракет

КНДР запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море. Об этом сообщило в субботу агентство Yonhap со ссылкой на военных.

По его данным, запуск был произведен из города Хамхын, расположенном на северо-востоке КНДР. Министерство обороны Республики Корея внимательно следит за развитием ситуации.

Других подробностей пока не приводится.

Ранее сообщалось, что 6 августа КНДР осуществила запуски новых тактических управляемых ракет под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына. Две тактические управляемые ракеты пролетели около 450 км, поразив цели в Японском море. По итогам испытаний наблюдавший за ними Ким Чен Ын заявил, что ракетные пуски были "предупреждением в связи с совместными военными учениями", проводящимися Южной Кореей и США.

США и Южная Корея 5 августа приступили к совместным командно-штабным учениям. По предварительным данным, маневры могут продлиться до 20 августа.