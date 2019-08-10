В Приморском районе лисица теснит собачников и рыбаков

Лисица в очередной раз вышла к жителям Приморского района Петербурга 9 августа. Отдыхающие задабривают освоившегося хищника рыбой и курицей.

О перемещениях лисы в соцсетях сообщают жители района, отмечая, что прогулки рыжей уже стали привычными. В пятницу её видели бегущей по Мебельной улице к Яхтенной, замечали во дворах и фотографировали на берегу Лахтинского разлива со стороны Ольгино. Накануне как будто она же проскочила перед гуляющими с собаками на Ситцевой улице.

Реклама



"Ничего удивительного", – пишут в группе "Соседи СПЧ. Приморский район".

Лисица, по их наблюдениям, окончательно освоилась и обвыклась настолько, что на берегу Лахтинского разлива вольготно располагается неподалёку от рыбаков и отдыхающих. За последними зверь активно доедает оставленные закуски. Местные подкармливают её курицей и рыбой.

Фотографиями гостей из леса в Приморском районе делятся регулярно. Зимой забегающая во дворы лисица выглядела испуганной и потерянной. https://m.fontanka.ru/2019/01/06/014/ В июле рыжие развлекали водителей уже уже дуэтом.