Fitch повысило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах до "ВВВ" с "BBB-".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз – "стабильный".

"Это решение является очередным подтверждением того, что российская экономика полностью адаптировалась к существующим вызовам и способна выйти на более высокие темпы роста. Не может не радовать, что высокое качество проводимой в стране макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики позволило вернуть рейтинг страны на этот уровень. Мы рассчитываем, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами "большой тройки", – сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, чьи слова приводятся в сообщении Минфина.