Посольство США призвало своих граждан избегать места акции 10 августа в Москве

Посольство США в России в пятницу распространило предупреждение для находящихся в Москве американцев в связи с запланированным на субботу, 10 августа, митингом оппозиции на проспекте Сахарова.

В частности, гражданам США рекомендовано "избегать района (выступлений оппозиции), избегать скопления людей, избегать манифестаций".

Также в памятке говорится о необходимости проинформировать об этом друзей и членов семьи, получать информацию о происходящем поблизости, проявлять бдительность в "туристических" местах, иметь при себе документы, в том числе американский паспорт с действующей российской визой.