Отмойте, а то страшно. Мэр Львова поручил водить бездомных в баню, чтобы не пугать горожан

Глава украинского Львова поручил своим подчинённым озаботиться гигиеной приверженцев уличной жизни. Приводить немытых в адекватный вид предложено в банях или SPA.

Об инициативе Андрея Садового 9 августа сообщается на сайте львовской мэрии. Ситуацию с бездомными, которые спят на уличных скамейках, градоначальник назвал нетипичной и озадачил решением проблемы департамент гуманитарной политики и управление соцзащиты горсовета.

«Их внешний вид несколько отпугивает львовян. Поэтому я бы хотел, чтобы вы продумали возможность для этих людей регулярно – хотя бы раз или 2 раза в неделю – посещать баню или другие заведения, где они могли бы помыться, чтобы бездомные были в адекватном виде», – цитирует пресс-служба Садового.

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УНИАН дополняет, что городской глава предложил привлечь к купанию людей без определённого места жительства представителей частного сектора, отметив, что «у нас отели имеют SPA».

Заместитель мэра по гуманитарным вопросам заявила, что департамент уже рассматривает возможность регулярных гигиенических процедур и нарабатывает управленческие решения.