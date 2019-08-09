В Киргизии арестовано имущество экс-президента Атамбаева и его телеканал

В Киргизии по решению суда арестовано имущество бывшего президента Алмазбека Атамбаева, в том числе его телеканал "Апрель" и АО "Медиа-Форум", сообщает сайт МВД республики.

В здании "Медиа-Форума" в Бишкеке находится штаб-квартира основанной Атамбаевым Социал-демократической партии (СДПК) и студия телеканала "Апрель". Канал освещал штурм дома экс-президента в селе Кой-Таш в 20 км под Бишкеком. Дом штурмовали спецназовцы, которые должны были Атамбаева задержать. Эфирное вещание "Апреля" было прервано, журналисты продолжали вещание в интернете.

Также следствие намерено допросить сторонников экс-президента. 9 августа вызовы на допрос получили депутаты фракции СДПК в парламенте Асель Кодуранова и Ирина Карамушкина, а также бывший депутат парламента республики Равшан Жээнбеков.

Члена политсовета партии Фарида Ниязова задержали по уголовному делу о захвате заложников в доме Атамбаева. Сторонники экс-президента в день штурма захватили нескольких бойцов спецназа. Кроме Фаридова был задержан начальник Кыяс Смалиев. Член СДПК Кундуз Жолдубаева, которую допросили два раза в течение суток, проходит по данному делу в качестве свидетеля. Все они входят в Народный штаб, созданный в конце июля в поддержку Атамбаева.

В МВД для допроса также был вызван сын экс-президента Сейитбек Атамбаев.