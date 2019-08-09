Трамп заявил о планах Зеленского заключить сделку с Путиным по Донбассу

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами заявил, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в Донбассе. Трансляцию вел телеканал ABC News.

«Я думаю, он собирается заключить сделку с президентом Путиным», — отметил Трамп.

Трамп добавил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским, а тот в свою очередь «хочет приехать» в Вашингтон.

«Он будет приглашен в Белый дом. И мы с нетерпением ждем встречи с ним. Его уже пригласили в Белый дом, и он хочет приехать. И думаю, он приедет. Он очень разумный парень. Он хочет видеть мир на Украине. Думаю, он очень скоро приедет», — сказал Трамп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом запланирована на сентябрь в Вашингтоне, сообщало агентство УНИАН.