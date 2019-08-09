Порошенко начал формировать коалицию в Верховной раде

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» обратилась к представителям партий «Голос» и «Батькивщина», чтобы согласовать свои позиции для сотрудничества в Верховной раде, заявила в Facebook первый вице-спикер Ирина Геращенко.

«Обратилась к политическим силам, которые не являются правящим большинством, в частности к “Голосу” и “Батькивщины” с предложением совместно согласовать и скоординировать позиции относительно пропорционального представительства фракций в руководстве Верховной рады и комитетов», — пишет Геращенко.

Партию «Голос» возглавляет лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Председателем «Батькивщины» является Юлия Тимошенко.

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Также Геращенко добавила, что приоритетом работы «Европейской солидарности» в парламенте будет соблюдение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом и углубление сотрудничества с НАТО.

Внеочередные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. По итогам обработки 100% протоколов голосования, в украинский парламент проходит 254 депутата от «Слуги народа», основанной нынешним президентом Владимиром Зеленским. От партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Раду проходят 43 депутата, от «Батькивщины» — 26, от «Европейской солидарности» — 25, от «Голоса» — 20.

Первое заседание Верховной Рады IX созыва состоится 29 августа.