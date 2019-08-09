Сбой на двух генераторах обесточил Лондон. Блэкаут накрыл большую часть страны

Великобритания столкнулась с масштабным отключением электричества из-за проблем в Национальной энергетической сети. Тысячи людей остались без света, перестали работать светофоры, нарушено движение поездов.

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Как сообщает Reuters, в вечерний час-пик 9 августа перебои в электроснабжении фиксировали на юго-востоке, северо-востоке и северо-западе страны, авария затронула значительную часть Лондона. По информации телеканала Sky News, без света остались более 600 тысяч человек, Daily Mail пишет о миллионе.

В столице перестала работать часть светофоров, пользователи Твиттера рассказывали об эвакуации пассажиров метро на станции Кингс-Кросс и делились апокалиптичными фотографиями из подземки. Управление транспорта в Лондоне сообщило, что движение на железной дороге и в метро было временно парализовано. BBC пишет, что ненадолго свет пропадал в аэропорту Ньюкасл, но серьёзных коррективов в лётное расписание это не внесло.

Позже National Grid, отвечающая за электроэнергию в Англии и Уэльсе, объяснила, что причиной стали проблемы с двумя электрогенераторами. Сбой устранили через час.