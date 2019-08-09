Дирижер Курентзис и великое переселение. К чему готовится петербургский Дом Радио

В Доме Радио на Итальянской улице демонтируют студии, а горожане паникуют. Вместе с оркестром Теодора Курентзиса после ремонта сюда могут вселиться отель и ресторан.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Телерадиокомпания «Петербург» демонтирует студии в знаменитом Доме Радио на Итальянской улице, где работала Ольга Берггольц и откуда ни на день не прерывалось вещание во время блокады. Как минимум, пять городских оркестров лишились репетиционных баз. Общественность предполагает, что площадку готовят для оркестра MusicAeterna Теодора Курентзиса, но вместе со всемирно известным дирижером там появятся официанты и горничные.

К ситуации с Домом Радио привлекла внимание уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге Светлана Агапитова. «Бороться за сохранение святыни» она призвала 8 августа в Facebook.

«Коллеги, у нас всех ЧП! Дом радио на Итальянской — символ Петербурга, решено полностью передать под оркестр и оперу Теодора Курентзиса. /.../ Я не знаю, чьё это решение, но, по слухам, над студиями будет отель и видовой ресторан. Неужели можно вот так вот плюнуть на все ради модного дирижёра?» — отметила Агапитова.

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По информации, которую детский омбудсмен получила от сотрудников Дома Радио, из здания уже выехал ряд арендовавших здесь помещения музыкальных коллективов, а «скоро вывезут неизвестно куда и все уникальные архивы, музей блокадного радио».

«Я там с детства работала, для меня это святыня, которую нельзя уничтожить. Сотрудники Дома Радио плачут все», — прокомментировала «Фонтанке» Светлана Агапитова. Впрочем, подчеркнула, что за достоверность информации об отеле и ресторане «не ручается».

Судьба памятника культуры федерального значения взволновала и депутата ЗакСа Бориса Вишневского. «Яблочник» отправил врио губернатора Александру Беглову запрос, где заявил, что «попытка расселить Дом Радио /.../ — вопиющее неуважение к исторической памяти». «Прекрасному Теодору тем самым мерзко портят репутацию». «Теодор Курентзис Дому не помеха. Но, конечно, дойную корову с кабаками и отелями-борделями из этого Дома делать — преступление», — рассуждают горожане в комментариях к посту депутата в соцсети.

Кто-кто в Доме Радио живёт

Обращение к городским властям в ситуации с Домом Радио может оказаться не самым эффективным шагом. Согласно полученной «Фонтанкой» выписке Росреестра, с 2011 года земельный участок под зданием на Итальянской, 27, находится в собственности у ОАО «Телерадиокомпании «Петербург», в чью структуру входят «Пятый канал» и радио «Петербург». ТРК, в свою очередь, принадлежит ряду совладельцев — в их числе ЗАО «Национальная Медиа Группа», ООО «Волна», АО «ГАТР» и кипрская компания «ЭрмираКонсультантс Лимитед». Само здание также принадлежит ТРК «Петербург». Таким образом, Смольный повлиять на то, кто будет там квартировать, напрямую не способен.

В начале лета 2019 года особняк на Итальянской был обтянут строительными лесами, тем не менее здесь работали радио «Петербург» и звукозаписывающая студия, Музей Дома Радио, «Открытая студия» канала 78, входящего в «Национальную Медиа Группу». Ряд помещений в качестве репетиционных площадок арендовали музыкальные коллективы города. Но в июле арендаторы получили уведомления, что их договоры не продлят, потому что начинается ремонт. В начале августа «помещения стали освобождать», а теперь «демонтируют студии полным ходом», рассказали «Фонтанке» музыканты.

О желании открыть на месте Дома Радио отель и ресторан в уведомлениях не сообщалось; дальнейшие планы относительно здания собственник с арендаторами не обсуждал. «Действительно, в наш город переезжает один из лучших музыкантов планеты — Теодор Курентзис. Он приглашен нами в качестве арендатора», — сообщается в комментарии Пятого канала, появившемся вечером 9 августа. Авторы обещают, что «студии Радио «Петербург», пленочный и нотный архивы, все, связанное с Ольгой Берггольц и Блокадным Радио, остаются на своих местах, а условия хранения существенно улучшатся».

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Не стали комментировать «Фонтанке» планы о вселении на Итальянскую, 27, в оркестре MusicAeterna Теодора Курентзиса. «К сожалению, пока не могу дать ответы на ваши вопросы. Но как только у нас будут какие-то новости или комментарии с нашей стороны, я вам сразу же напишу», — отметила пресс-секретарь коллектива Ольга Гекк.

Пока всё, что известно о прибытии в Петербург всемирно известного дирижера, покинувшего Пермь, — это то, что оркестр MusicAeterna намерен обосноваться у нас в качестве независимого коллектива. Никаких договоров с городским руководством Теодор Курентзис не подписывал. Первый концерт в северной столице коллектив отыграет уже 1 сентября — в Государственной академической капелле, а 9 ноября исполнит в Большом зале Филармонии «Реквием» Верди. Некоторые сотрудники оркестра уже сейчас через соцсети ищут жилье в городе на Неве.

«Я стою в одном из помещений — здесь торчат провода»

Среди коллективов, которым в ближайшее время придётся «подвинуться» — Губернаторский симфонический оркестр Петербурга, оркестр Михайловского театра, Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр (СПб ГАСО) под руководством Александра Титова, Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, Музыкальный театр детей Марины Ланда. К перспективам покинуть насиженное место они относятся с разной степенью настороженности.

«Мы базируемся во дворце Белосельских-Белозерских, но там тесный репетиторий, поэтому площадки для репетиций мы арендуем, — рассказала «Фонтанке» директор СПб ГАСО Елена Анисимова. — Помещения в Доме Радио мы лишились, и чем заменить его, пока не знаем. Но проблема не в этом. Я с вами говорю, и слёзы на глаза наворачиваются, потому что Дом Радио неразрывно связан с культурой Петербурга. Это знаковое место, которое ассоциируется со временами, когда мы сохраняли свою культуру. Теперь же будущее этого места непонятно».

Именно в звукозаписывающей студии Дома Радио был записан диск «Отчалившая Русь» Дмитрия Хворостовского, номинированный на Grammy. «Там работают лучшие специалисты по звукозаписи в Европе, и мне как петербурженке и маме троих детей печально, что мы можем это потерять... Такие вопросы, как судьба Дома Радио, нужно решать открыто, публично и учитывая мнение петербуржцев. Если это ремонт, то нужно сделать объявление, какая компания отремонтирует помещение, в какие сроки. Все напуганы, а для творческих людей нужна комфортная среда», — считает Анисимова.

Руководитель Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга Игорь Грибков более спокоен. Его коллектив на праве безвозмездного пользования занимал здесь «хоровой класс в сорок квадратных метров и две подсобки для костюмов». Теперь ТРК «Петербург» предложила Грибкову альтернативное помещение в телецентре на Чапыгина, 6, и оно хормейстера удовлетворяет. «Если смотреть правде в глаза, то в Доме Радио рано или поздно нужно было начать ремонт. Я сейчас стою в одном из помещений — здесь торчат провода. А однажды, когда я вкручивал лампочку, меня чуть не ударило током», — отмечает музыкант.

В губернаторском оркестре 9 августа ситуацию прокомментировать не смогли. Однако в комитете по культуре заверили «Фонтанку», что ТРК «Петербург» не обидел и этих музыкантов: «Губернаторский оркестр до 13 августа работает в Доме радио, 13-го переезжает на Чапыгина, а с 15 августа по 12 сентября уходит в отпуск», — сообщили в комитете.

Ведомство подыскивает помещения и для других оркестров. Например, не исключено, что оркестр Михайловского театра передислоцируется на Думскую улицу, — в помещения, переданные в 2016-м Исаакиевскому собору.

КГИОП: Санкции на ремонт внутри Дома Радио не давали

Пожалуй, интереснее ситуация выглядит с точки зрения КГИОП. Как можно понять из ответа, предоставленного вечером 9 августа на запрос «Фонтанки», ведомство само настаивало на ремонте Дома Радио, а в 2017 году даже понуждало ТРК «Петербург» к работам через суд. Но речь шла только о ремонте фасадов.

«По определению Арбитражного суда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 28 июня 2017 года, АО «Телерадиокомпания «Петербург» было обязано в течение 12 месяцев провести комплекс противоаварийных работ по защите лицевых фасадов здания и в течение 36 месяцев выполнить работы по реставрации фасадов здания. Комплекс противоаварийных работ уже выполнило ООО «СМУ-98». Сейчас комитет рассматривает заявление ООО «Стройдекор», которое готово приступить к реставрации», — рассказали «Фонтанке» в КГИОП.

Санкции на ремонт внутри Дома радио ведомство не выдавало и соответствующей проектной документации не получало. То есть пока ТРК «Петербург» имеет право только переносить мебель и демонтировать оборудование внутри помещений. Не совсем понятно, как это согласуется с фразой из пресс-релиза Пятого канала о том, что «сейчас в здании за счет собственника ведется плановый ремонт, все работы проходят под наблюдением КГИОП и с учетом архитектурных норм».

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»