Битва за Олимпиаду. Сборная России по волейболу в Петербурге разгромила Мексику

С победы стартовала сборная России по волейболу в матче отборочного турнира на Олимпиаду-2020 в Петербурге в пятницу, 9 августа. Со счётом 3:0 (25:15, 25:11, 25:17) россияне разгромили Мексику.

Сергей Михайличенко/

Самым результативным игроком отечественной команды стал Дмитрий Мусэрский, набравший 8 очков. По 7 баллов принесли команде Дмитрий Волков и Максим Михайлов.

– Хорошо то, что все сыграли, и мы быстро выиграли, – прокомментировал успех главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо. – Хотя, на самом деле, игра была тяжелой – был медленный игровой ритм. Главное, что мы выиграли и идем дальше.

Ранее в группе Е Иран на тай-брейке одолел Кубу — 3:2 (23:25, 26:28, 25:17, 25:16, 15:10).

10 августа в матче второго тура сборная России сыграет с кубинскими волейболистами. Матч также пройдёт в Петербурге.