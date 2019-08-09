Сирийские войска отразили атаку террористов в Идлибе

В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщили, что правительственные войска отразили атаку террористов в районе Абу-Дали.

Наступление началось в 06:05. В результате обстрелов и в ходе отражения атак террористов погибли десять сирийских военнослужащих, 21 человек получил ранения.

"Правительственным войскам удалось отразить наступление террористов и контратакой откинуть их вглубь ранее занимаемых позиций", — сообщает Минобороны России.

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Помимо этого, боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня северные окраины Абу-Дали, погиб один мирный житель, двое ранены. Жилым зданиям и сельхозугодьям причинен ущерб.

В сообщении ЦПВС говорится также, что с 06:00 до 06:20 минометному огню подверглись позиции правительственных войск в населенных пунктах Ачан и Абу-Омар.

По данным Центра, всего за прошедшие сутки боевики 30 раз обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.

В ЦПВС отметили, что в места проживания возвращаются беженцы. Сотрудники Центра обеспечивают работу десяти пунктов пропуска, включая один воздушный и один морской, а также функционирование гуманитарного коридора и пункта пропуска "Джлеб".