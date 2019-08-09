Ближе к земле. КИО рассказал бизнесу, как ускорит заключение арендных договоров с помощью районных агентств

Глава комитета имущественных отношений Валерий Калугин 9 августа провел экскурсию по районным агентствам для представителей бизнес-ассоциаций.

Территориальные отделения КИО начали работать в Петербурге 4 августа. Они пришли на смену единому окну по работе с заявителями на площади Стачек.

По замыслу КИО, наличие территориальных подразделений должно ускорить и упростить процесс заключения договоров. Как пояснил Валерий Калугин, сроки удастся сократить, во первых, за счет упрощения административных регламентов согласования. «16 регламентов переделали, число шагов сократилось в три раза», – сказал он. Во-вторых, сам прием документов станет более качественным, в итоге пакет не придется возвращать для переделки. Чтобы избежать ошибок на начальном этапе, сотрудники районных агентств прошли «курс молодого бойца», прослушав семинары и сдав тесты на знание теории права и регламентов. В-третьих, работа будет автоматизирована: больше половины проверок будет проводить компьютерный алгоритм.

На сколько конкретно сократятся сроки заключения договоров, Валерий Калугин не сказал, но отметил ,что комитет рассчитывает уложиться как минимум в установленный законом месячный срок. До этого документы могли «год-два ходить туда-сюда».

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Представители бизнеса, осмотревшие агентство центрального направления на Гороховой улице и агентство восточного направления на Садовой улице , поинтересовались отсутствием людей. «А сегодня неприёмный день», – ответил Валерий Калугин. С понедельника по четверг агентства принимают письменные заявления, а вот лично обратиться можно по вторникам и четвергам. По словам чиновника, за первую неделю работы каждое из агентств обслужило примерно по 100 человек в день.

Хотя обслуживать наиболее крупных арендаторов КИО будет в Невской ратуше, девелоперы одобрили решение КИО быть ближе к земле. «Зачастую застройщикам нужна небольшая площадка рядом с большой стройкой, и для них тоже важно, чтобы агентства стали доступнее. Присутствие юристов и бухгалтеров позволит решить многие вопросы на месте», – отметила председатель комитета по собственности Гильдии управляющих и девелоперов Динара Усеинова.

Представители малого бизнеса также выразили надежду, что появление районных агентств улучшит их жизнь. «Этой инициативы представители малого бизнеса ждали очень давно. Агентства помогу наладить более открытый диалог между предпринимателями и КИО и быстрее решать задачи, которые в предыдущее время были очень замедлены», – прокомментировала председатель НП «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.