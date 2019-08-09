По 71 млн рублей за 1 км дороги: Смольный ищет ремонтника для Выборгского шоссе

Дирекция транспортного строительства объявила аукцион в поисках подрядчика, который отремонтирует Выборгское шоссе от проспекта Энгельса до КАД. Информация о тендере на 575 млн рублей 9 августа появилась на сайте госзакупок.

Общая протяженность участка, который будет отремонтирован — 8 км. В техническом задании предусмотрено "освежить" 197 тыс м2, а также отремонтировать 3,6 тыс м2 тротуаров. Помимо замены покрытия необходимо будет восстановить нарушенное благоустройство и нанести разметку. Дедлайн – 15 ноября 2020 года. В документации прописаны и гарантийные сроки: для покрытия тротуаров, комплектов колодцев, камер, пешеходных и дорожных ограждений он составляет 84 месяца.

При этом для проезжей части срок гарантии будет зависеть от интенсивности проезда. Если по Выборгскому шоссе будет проезжать до 15 тысяч автомобилей в сутки, то он составит 48 месяцев, если свыше, то 24 месяца. Меньше всего подрядчику придется поручаться за разметку: за пластиковую — 12 месяцев, за нанесенную краской — всего 6 месяцев.

Заявки дирекция принимает до 29 августа, а провести торги планируется 4 сентября.

Напомним, что первоначально городские власти планировали потратить на ремонт дорог 5 млрд рублей, но к середине лета нашли еще 2,4 млрд рублей. Именно из вновь выявленных средств и профинансируется ремонт Выборгского. Еще 1,8 млрд рублей потратят на 11 адресов.