Королева «непищевки». Стала известна личность сотрудницы Роспотребнадзора Петербурга, обвиненной в получении взятки

В Петербурге обвинение в получении взятки 300 тысяч рублей предъявлено руководителю направления по надзору за непищевой продукцией Роспотребнадзора Милене Бижевой. Помогал ей в переговорах с предпринимателем, по версии следствия, ведущий специалист того же отдела.

Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, Бижеву задержали накануне в Роспотребнадзоре Петербурга на Стремянной улице после встречи с представителем индивидуального предпринимателя, которому были обещаны административные штрафы за нарушение правил торговли.

Милена Бижева родом из Нальчика, 36 лет ей исполнится через пару недель. В Петербург она переехала почти двадцать лет назад, поступив в Государственную медицинскую академию Мечникова. Училась на кафедре общей гигиены. В 2007 окончила медико-профилактический факультет, а через три года получила второй диплом – выпускника юрфака Северо-Западной академии госслужбы.

В Роспотребнадзор Милена Хасановна пришла в 2009 году специалистом-экспертом. Работала замначальника отдела защиты прав потребителей, после чего перешла на нынешнюю должность – замначальника отдела надзора за продукцией в обороте, курируя «непищевку». Вторым задержанным является ее подчиненный, специалист-эксперт того же отдела.