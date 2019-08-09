Муниципальный избирком хочет снять кандидата от штаба Навального через суд за фотографию единороссов с топорами и метлами

Избирком муниципалитета «Светлановское» в Выборгском районе подал иск в суд с требованием снять с выборов самовыдвиженца Даниила Кена, поддержанного штабом Алексея Навального. В избиркоме считают, что оппозиционер в своей агитации присвоил интеллектуальную собственность "Единой России", сообщил "Фонтанке" 9 августа сам кандидат.

Претензии у комиссии возникли к странице Кена во "ВКонтакте". В июне он опубликовал фотографию полосы муниципальной газеты со снимком единороссов на субботнике: они держали партийные флаги, топоры и метлы. Фото оппозиционер подписал: "Гении политического пиара". Эту публикацию – хоть сделана она еще до того, как в "Светлановском" объявили выборы – избирком счел агитационной. А в агитации законом запрещен плагиат. Между тем фотограф муниципальной газеты не давала разрешения на использование ее произведения, выяснили в избирательной комиссии. Не давала ему такого права и "Единая Россия", хотя логотип, который виднеется на флаге в руках участников субботника на фото, является интеллектуальной собственностью партии. Значит, кандидат нарушил авторское право, и суд должен отменить его регистрацию, говорится в иске.

Представлять интересы избиркома в суде будет его председатель Роман Серов, который делегирован "Единой Россией". Получить его комментарий не удалось.

"Фонтанка" подробно писала про избирательную комиссию "Светлановского": большинство ее членов связаны с лидером фракции "Единая Россия" в Заксобрании Александром Тетердинко. Сам Роман Серов – его бывший бизнес-партнер, который в прошлом получал подряды от ЗакСа. Зампред Алекси Цхададзе, по основной профессии фитнес-тренер, параллельно работает председателем избиркома муниципалитета "Гагаринское" в Московском районе – это тоже территория влияния Тетердинко. Еще один член избиркома "Светлановское" Михаил Гайдеек числится помощником лидера фракции "Единой России" в парламенте.