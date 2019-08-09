На Петроградской стороне ожидание светофора водителям скрасили представлением

Необычную картину вечером 9 августа наблюдали автомобилисты и пешеходы в Петроградском районе Петербурга. Молодой человек решил скрасить водителям стояние на светофоре.

На перекрестке Каменноостровского проспекта и Большого проспекта П.С. перед автомобилистами на дороге выступает жонглер, сообщает читатель «Фонтанки» Павел. Молодой человек развлекает водителей цирковым представлением, пока пешеходам горит зеленый свет.

По словам читателя, жонглер иногда появляется, чтобы выступить перед автомобилистами, пока те ждут светофора. Раньше его видели на Спортивной.

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