В Ручьях подросток попал под пригородный поезд. Электрички выбились из графика на час

Юноша погиб на железнодорожных путях в Калининском районе Петербурга вечером 9 августа. По словам очевидцев, сигнал мчавшей электрички ему помешали расслышать наушники.

Как сообщили «Фонтанке» в ОЖД, на станции Ручьи под пригородный поезд угодил подросток 15 лет. Движение было временно остановлено, на месте ждали полицию. В настоящее время электрички снова ходят, максимальное опоздание не должно превысить 53 минут, говорят в пресс-службе.

Поезда ждут в том числе на станции Девяткино. По словам читателей «Фонтанки», вовремя не пришли два состава на Сосново. Платформа забита спешащими домой после рабочей недели, причины задержек пассажирам не объясняют. На сбои в движении жалуются также ожидающие на Финляндском вокзале.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказывают, что поезда в Приозерском направлении встали после того, как электричка сбила молодого человека. По их словам, машинист усиленно сигналил, но пешеход был увлечен телефоном.