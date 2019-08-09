Российские школьники выиграли главный мировой турнир по информатике. Среди них петербуржец

Команда российских школьников выиграла четыре золотые медали и стала лучшей в командном зачете на 31-й Международной олимпиаде по информатике IOI 2019 (International Olympiad in Informatics). Об этом рассказали в пресс-службе университета ИТМО 9 августа.

В составе команды победителей школьники из Москвы Владимир Романов, Егор Лифарь, а также выпускник из Петербурга, воспитанник Президентского ФМЛ №239 Александр Морозов. Наилучший личный результат в российской сборной показал Ильдар Гайнуллин из Татарстана.

Гайнуллин стал вторым в мире – обошел его только чемпион прошлого года Бенджамин Чи (Benjamin Qi) из США, вновь ставший абсолютным победителем олимпиады.

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Большой вклад в результат Гайнуллина внесли чемпионы мира по программированию, обладатели кубка ICPC Павел Маврин и Нияз Нигматуллин, которые работают в Университете ИТМО и делают много совместных проектов с Университетом Иннополиса из Татарстана».

«Отличный результат ребят – заслуга не только тренеров, работавших с ними на сборах, но и, безусловно, их личных наставников и учителей в регионах», – прокомментировал руководитель сборной России на IOI 2019 Андрей Станкевич.

Главный мировой турнир по информатике для школьников проходит с 4 по 11 августа 2019 года в Баку. В этом году в олимпиаде принял участие 331 школьник из 88 стран.

В прошлом году на состязаниях в Японии в общем медальном зачете Россия заняла 4-5 место и поделила его с Белоруссией – тогда школьники получили две золотые и две серебряные медали.