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Город
09.08.2019 19:19
Печать

«Арена героев» сделает односторонней Конюшенную, а съемки фильма перекроют Казанскую

С понедельника, 12 августа, схему движения транспорта в Петербурге изменят спортивное мероприятие и съемки художественного фильма. Об этом 9 августа предупреждает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В связи с проведением ООО «Агентство стратегических коммуникаций» мероприятия «Арена героев» с 0:00 12 августа до 23:59 22 августа движение по Конюшенной площади станет односторонним в направлении от Большой Конюшенной улицы до набережной канала Грибоедова. Кроме того, будет введен запрет остановки на Конюшенной площади, в Конюшенном переулке и на набережной канала Грибоедова от Царицынского проезда до набережной Мойки.

КРТИ Петербурга

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Также на грядущей неделе ООО «Кинокомпания «Глобус-фильм» будет снимать на петербургских улицах фильм «Вертинский». В связи с этим будут перекрывать движение:

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  • с 7:00 13 августа до 22:00 13 августа и 15 августа – на Казанской улице от дома 2 до Невского проспекта (не более чем на 20 минут в течение часа);
  • с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 14 августа – на Казанской улице от дома 2 до Невского проспекта (пускать будут только наземный городской пассажирский транспорт);
  • с 11:00 до 16:00 14 августа – на Казанской улице от дома 2 до Невского проспекта;
  • с 6:00 до 23:59 16 августа – в Фонарном переулке от набережной Мойки до переулка Пирогова;
  • с 22:00 17 августа до 5:00 19 августа – на Аптекарском проспекте от дома 4 до дома 7 и улице Профессора Попова от дома 5 до дома 9Б (не более чем на 20 минут в течение часа);
  • с 22:00 17 августа до 5:00 19 августа – на улице Профессора Попова от проспекта Медиков до Аптекарского проспекта.

Кроме того, запретят парковку:

  • с 7:00 12 августа до 23:59 15 августа – на Казанской улице от дома 2 до Невского проспекта и в переулке Сергея Тюленина;
  • с 6:00 15 августа до 23:59 16 августа – на набережной Мойки от дома 84 до Фонарного переулка;
  • с 22:00 15 августа до 5:00 19 августа – на улице Профессора Попова от проспекта Медиков до дома 5 и Аптекарском проспекте от дома 4 до дома 7;
  • с 17:00 19 августа до 22:00 20 августа – в Чебоксарском и Шведском переулках.

«Арена героев» сделает односторонней Конюшенную, а съемки фильма перекроют Казанскую

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