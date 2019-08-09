«Арена героев» сделает односторонней Конюшенную, а съемки фильма перекроют Казанскую

С понедельника, 12 августа, схему движения транспорта в Петербурге изменят спортивное мероприятие и съемки художественного фильма. Об этом 9 августа предупреждает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В связи с проведением ООО «Агентство стратегических коммуникаций» мероприятия «Арена героев» с 0:00 12 августа до 23:59 22 августа движение по Конюшенной площади станет односторонним в направлении от Большой Конюшенной улицы до набережной канала Грибоедова. Кроме того, будет введен запрет остановки на Конюшенной площади, в Конюшенном переулке и на набережной канала Грибоедова от Царицынского проезда до набережной Мойки.

Также на грядущей неделе ООО «Кинокомпания «Глобус-фильм» будет снимать на петербургских улицах фильм «Вертинский». В связи с этим будут перекрывать движение:

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с 7:00 13 августа до 22:00 13 августа и 15 августа – на Казанской улице от дома 2 до Невского проспекта (не более чем на 20 минут в течение часа);

с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 14 августа – на Казанской улице от дома 2 до Невского проспекта (пускать будут только наземный городской пассажирский транспорт);

с 11:00 до 16:00 14 августа – на Казанской улице от дома 2 до Невского проспекта;

с 6:00 до 23:59 16 августа – в Фонарном переулке от набережной Мойки до переулка Пирогова;

с 22:00 17 августа до 5:00 19 августа – на Аптекарском проспекте от дома 4 до дома 7 и улице Профессора Попова от дома 5 до дома 9Б (не более чем на 20 минут в течение часа);

с 22:00 17 августа до 5:00 19 августа – на улице Профессора Попова от проспекта Медиков до Аптекарского проспекта.

Кроме того, запретят парковку: