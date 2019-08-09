Минобороны: Взрывы в военной части под Ачинском начались из-за удара молнии. Количество пострадавших продолжает расти

Новые взрывы на военном складе под Ачинском начались из-за попадания молнии. Об этом вечером 9 августа «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Напомним, ранее источники федеральных информагентств приводили разные версии: от того же удара молнией до наезда спецпоезда на артиллерийский снаряд. В ЦВО пояснили, что система защиты склада от молний была нарушена после пожара 5 августа. «Выведены из строя молниеотводы хранилищ», – заявили представители Минобороны.

При этом в ЦВО рассказали только об одном пострадавшем — охраннике вневедомственной охраны склада. Источники РИА Новости в экстренных службах региона между тем говорят о девятерых пострадавших, четверо из которых госпитализированы. Напомним, изначально сообщалось о пятерых получивших травмы, затем число увеличилось до восьми.