Происшествия
Минобороны: Взрывы в военной части под Ачинском начались из-за удара молнии. Количество пострадавших продолжает расти
Новые взрывы на военном складе под Ачинском начались из-за попадания молнии. Об этом вечером 9 августа «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Напомним, ранее источники федеральных информагентств приводили разные версии: от того же удара молнией до наезда спецпоезда на артиллерийский снаряд. В ЦВО пояснили, что система защиты склада от молний была нарушена после пожара 5 августа. «Выведены из строя молниеотводы хранилищ», – заявили представители Минобороны.
При этом в ЦВО рассказали только об одном пострадавшем — охраннике вневедомственной охраны склада. Источники РИА Новости в экстренных службах региона между тем говорят о девятерых пострадавших, четверо из которых госпитализированы. Напомним, изначально сообщалось о пятерых получивших травмы, затем число увеличилось до восьми.
Справка:
Об угрозе взрыва под Ачинском СМИ писали накануне. Сообщалось, что местные жители обнаружили, предположительно, боеприпас, объявлена эвакуация. Местные власти и МЧС опровергли информацию.
Взрывы на складе в воинской части в пяти километрах от поселка Каменка прогремели 5 августа, пожар тушили почти сутки. Местных жителей эвакуировали. По официальным данным, погиб один человек. В Минобороны заявили, что горело хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, предварительной причиной назвали человеческий фактор.
8 августа на военном полигоне неподалёку от посёлка Нёнокса Архангельской области произошёл взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. В Минобороны сообщили о двух погибших и шестерых пострадавших. В Северодвинске был отмечен кратковременный скачок радиационного фона. Власти заверили, что уровень быстро вернулся к безопасному, но местные жители бросились скупать йод.