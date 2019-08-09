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09.08.2019 19:42
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Музей «Царское Село» ищет подрядчика для воссоздания икон дворцовой церкви. Потратить готовы почти 200 миллионов

Музей-заповедник «Царское Село» объявил конкурс на выбор подрядчика для воссоздания икон и плафона в дворцовой церкви Воскресения Христова. На эти цели выделили 181,5 млн рублей. Информацию 9 августа опубликовали на сайте госзакупок. 

tsarselo.ru

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Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит разработать и согласовать с музеем эскиз плафона и воссоздать его центральную часть в главном зале церкви, который в свое время нарядностью и богатым декором напоминал дворцовый зал. Кроме того, в числе работ — создать эскизы композиции и цветового решения 65 икон боковых стен центрального зала церкви, алтаря и хоров и воссоздать их. Подвести итоги конкурса планируется 30 августа. Выполнить все работы подрядчик должен будет до 10 декабря 2021 года. Из более чем сотни икон сохранились только две, два года назад было неясно, какое решение примет реставрационный совет относительно пустующих мест. Рассматривались как варианты использования современной живописи, так и стилизации в историческом стиле.

Фото: tsarselo.ru

Напомним, с 2015 года в церкви уже трудятся реставраторы — после того, как «Газпром» выделил на эти цели 1 млрд рублей. Правда, основные работы начались с двухгодичной заминкой из-за того, что на объекте первое время работала печально известная компания «Балтстрой», которая выступала в качестве подрядчика реставрации многих знаковых архитектурных памятников, в том числе и Большого драматического театра. В настоящее время фирма находится в стадии ликвидации.

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Справка:

Дворцовую церковь Воскресения Христова заложили 8 августа 1746 года по проекту архитектора Андрея Квасова под руководством его коллеги Саввы Чевакинского. Проект корректировал Франческо Бартоломео Растрелли. Церковь освятили 30 июля 1756 года. Здание дважды перестраивалось после пожаров в 1820 и 1863 годах.

Во время Великой Отечественной войны архитектурный шедевр сильно пострадал. Были утрачены почти все иконы, значительная часть золоченого декора, плафоны центрального зала и хоров. Интерьеры церкви разграбили.

В 2000-х годах частично выполнили консервацию сохранившихся фрагментов каймы плафона центрального зала и хоров: они были соединены вместе и продублированы на едином холсте. В 2019 году специалисты завершили работы по консервации каймы плафона центрального зала, отреставрировали плафон в алтаре, воссоздали ряд икон.

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