Генеральная прокуратура начала проверку Крестов. Она посмотрела видео с избиением арестанта

Генеральная прокуратура отреагировала на публикацию в прессе видеозаписи с избиением и моральным унижением подследственного в петербургском изоляторе «Кресты». Об интересе к СИЗО ведомство сообщило 9 августа.

«Организована проверка о неправомерных действиях в Санкт-Петербурге лиц, заключенных под стражу, в отношении других арестованных», – говорится в сообщении.

Прокуратура озадачилась исполнением законов об обеспечении безопасности контингента Крестов. Соответственно, в первую очередь проверят сотрудников УФСИН Петербурга и области.

Основатель соцсети Gulagu.net Владимир Осечкин 7 августа обратился с заявлением в Минюст, СКР, прокуратуру и администрацию президента по поводу избиения 18 июля арестанта в Крестах. По утверждению правозащитника, в изоляторе с согласия администрации открыты «пресс-хаты» для «перевоспитания» строптивых.

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Замдиректора ФСИН Валерий Максименко признал существование специализированных камер, в которых «актив» избивает других заключенных.

Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга Александр Холодов после беседы с «активистами» придерживается бытовой версии избиения. Якобы потерпевшего с его же согласия отлупили палкой за кражу сигарет.

Другим членам ОНК отказали в общении с непосредственными участниками избиения. По словам общественников, потерпевшего зовут Андрей, расправу над ним учинили в камере № 438 и после его жалоб перевели этажом выше. По словам сокамерников, у него вымогали 20 тысяч рублей за «спокойную жизнь».

Член ОНК Яна Теплицкая обратила внимание, что проверка начата после опубликования записи и статей в прессе, а не три недели назад, после жалобы Андрея на причинение ему телесных повреждений.