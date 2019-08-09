СМИ: Новые взрывы под Ачинском начались с наезда поезда на снаряд. Количество пострадавших выросло до восьми

Новые взрывы в Ачинске начались после того, как на артиллерийский снаряд на железнодорожном полотне наехал поезд. Об этом 9 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

Собеседник агентства рассказал, что вагон спецпоезда подорвался на артиллерийском снаряде при подъезде к поселку Каменка, где находится взорвавшийся 5 августа склад с боеприпасами. Напомним, ранее источник «Интерфакса» говорил о том, что вызвать взрыв мог удар молнии. Также сообщалось, что в результате ЧП пострадали пятеро человек. По уточненным данным, количество пострадавших увеличилось до восьми, сообщили РИА Новости в межрайонной ачинской больнице.