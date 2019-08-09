Происшествия
СМИ: Новые взрывы под Ачинском начались с наезда поезда на снаряд. Количество пострадавших выросло до восьми
Новые взрывы в Ачинске начались после того, как на артиллерийский снаряд на железнодорожном полотне наехал поезд. Об этом 9 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.
Собеседник агентства рассказал, что вагон спецпоезда подорвался на артиллерийском снаряде при подъезде к поселку Каменка, где находится взорвавшийся 5 августа склад с боеприпасами. Напомним, ранее источник «Интерфакса» говорил о том, что вызвать взрыв мог удар молнии. Также сообщалось, что в результате ЧП пострадали пятеро человек. По уточненным данным, количество пострадавших увеличилось до восьми, сообщили РИА Новости в межрайонной ачинской больнице.
Справка:
Об угрозе взрыва под Ачинском СМИ писали накануне. Сообщалось, что местные жители обнаружили, предположительно, боеприпас, объявлена эвакуация. Местные власти и МЧС опровергли информацию.
Взрывы на складе в воинской части в пяти километрах от поселка Каменка прогремели 5 августа, пожар тушили почти сутки. Местных жителей эвакуировали. По официальным данным, погиб один человек. В Минобороны заявили, что горело хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, предварительной причиной назвали человеческий фактор.
8 августа на военном полигоне неподалёку от посёлка Нёнокса Архангельской области произошёл взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. В Минобороны сообщили о двух погибших и шестерых пострадавших. В Северодвинске был отмечен кратковременный скачок радиационного фона. Власти заверили, что уровень быстро вернулся к безопасному, но местные жители бросились скупать йод.