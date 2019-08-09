Чрезвычайная комиссия не нашла радиации в Северодвинске. Местная администрация зачистила сайт от нервирующих сообщений

Специальная комиссия и приглашенный специалист из Санкт-Петербурга не зафиксировали радиации после взрыва во время учений в Архангельской области. Накануне власти думали иначе.

«Отобраны пробы воздуха, почвы, воды, проведена оценка радиационного фона в Северодвинске и его окрестностях. Проверкой были охвачены несколько населенных пунктов. Ни в одном из них превышения нормального уровня радиационного фона не выявлено», – цитирует 9 августа заключение главного санитарного врача региона Романа Бузинова пресс-центр правительства Архангельской области.

По его словам, для независимой экспертизы был приглашен эксперт Санкт-Петербургского института радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева. Бузинов заверил, что повода для беспокойства нет.

Сегодня, 9 августа, с сайта администрации Северодвинска пропало сообщение о «кратковременном повышении радиационного фона», который был зафиксирован сразу после взрыва на полигоне под Нёноксой. В комментарии «Фонтанке» пресс-служба правительства города не стала отрицать факт удаления новости. «Информация проверяется», – отметили в администрации.

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В комментарии «Фонтанке» глава мурманского отделения экологической организации «Беллона» Андрей Золотков напомнил, что в районе Северодвинска находится 8 постов автоматической системы контроля радиационной обстановки.

По его словам, если взять сообщения Минобороны, то можно предположить попадание в окружающую среду гептила «неизвестно в каком количестве». «В море, если он попал, то будет локальное загрязнение, но со временем от него следов не останется. Если это вышло в воздух, то я не знаю, куда оно может добавиться с воздушными массами». Золотков отметил, что гептил — это «очень вредное вещество», которое может вызвать множество заболеваний.